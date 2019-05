"We’re going to Ibiza" von den Vengaboys schallt zurzeit aus Wohnungen, Kneipen und Bars in Wien. Der Grund: Die österreichische Hauptstadt ist seit vergangenem Wochenende Schauplatz eines der größten Politik-Skandale in der Nachkriegsgeschichte des Landes. Ein 2017 heimlich auf Ibiza gedrehtes Video, das den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei der Anbahnung dubioser Geschäfte zeigt, zwang ihn zum Rücktritt von allen Ämtern. Anfang der Woche traten alle weiteren FPÖ-Minister zurück, nachdem Kanzler Sebastian Kurz unmittelbar zuvor FPÖ-Innenminister Herbert Kickl entlassen hatte. Die Koalition aus der bürgerlichen ÖVP und rechtspopulistischen FPÖ ist zerbrochen. (SPIEGEL ONLINE)