Warum sagt überhaupt jemand “Ich bin kein Rassist, aber...”?

Bojadžijev benennt zwei Gründe: Zum einen sei es unter Rechten üblich, mit Tabubrüchen zu arbeiten. Also: “Niemand sagt das, deshalb darf man das jetzt mal sagen. Diese Geste tut so, als wäre sie besonders widerständig. Es wirkt dadurch so, als wären sie die Unterdrückten.” Zum anderen wird in Deutschland sehr wenig über Rassismus gesprochen. Daher gebe es wenig Kenntnis darüber, was Rassismus ist. Wenn jemand in Deutschland gesagt bekomme: “Du bist Rassist”, führe das bei ihm zu einer Abwehrreaktion – weil er sich nicht mit dem Bild identifizieren will, das er von einem Rassisten hat.