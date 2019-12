Die "Bild" schreibt, die neue Spitze verdanke ihren Wahlerfolg vor allem Kevin Kühnert. Die Berliner "Morgenpost" attestiert, Kühnert habe es geschafft, das "Parteiestablishment in die Knie zu zwingen". Sandra Maischberger gratulierte dazu, dass er die SPD-Führungsspitze "einfach mal so durchs Ziel gebracht" habe. Und der SPIEGEL schreibt, es habe wahrscheinlich in Deutschland "nie einen 30-jährigen Politiker gegeben, der so mächtig war, wie es derzeit Kevin Kühnert ist." Aber wie konnte es dazu kommen? Und sind Kühnert und seine Jusos wirklich so mächtig?