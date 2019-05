Die GroKo-Politiker machen weiter Symbolpolitik für den Weltuntergang. Sie loben die demonstrierenden Schülerinnen und Schüler, doch an ihrer Klimapolitik ändern sie: nichts. Wen kümmern schon die Warnungen der Experten und das Geschreie derjenigen, die zum Teil sowieso noch nicht wählen dürfen?

Beim Sondergipfel der EU im rumänischen Sibiu wollte die Kanzlerin mit den Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays For Future" nichts am Hut haben (ZDF). Emmanuel Macrons Vorhaben, den Klimawandel zum Kernthema der EU-Politik zu machen, fand sie ganz fein, aber nicht fein genug, um mitzumachen (TAZ). Zumindest, bis ihr die nächste große internationale Bühne geboten wurde: Beim Petersberger Klimadialog wenige Tage später wollte Merkel Macron dann doch unterstützen. Käme natürlich auf die Umsetzung an, aber prinzipiell findet sie offenbar Treibhausgasneutralität für Deutschland bis 2050 ganz okay (Tagesspiegel). Jubel bitte, die "Klimakanzlerin" hat gesprochen. Sie hat ein Ziel! Das zu erreichen ist allerdings erstmal das Problem der Anderen.