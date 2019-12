Gerechtigkeit

Warum sind die Jusos plötzlich so mächtig?

Und wie sie die Älteren hinter sich vereinen

Wer derzeit die Berichterstattung über die SPD und ihre neue Spitze verfolgt, könnte fast den Eindruck bekommen, das Wahlergebnis habe nichts mit den Kandidaten zu tun, nichts mit ihren Ideen oder der Politik der vergangenen Jahre, sondern vor allem einem Mann: Kevin Kühnert (30), Vorsitzender der Jusos und seit neustem auch Kandidat für den Vize-Vorsitz der Partei.

Die "Bild" schreibt, die neue Spitze verdanke ihren Wahlerfolg vor allem Kevin Kühnert. Die Berliner "Morgenpost" attestiert, Kühnert habe es geschafft, das "Parteiestablishment in die Knie zu zwingen". Sandra Maischberger gratulierte dazu, dass er die SPD-Führungsspitze "einfach mal so durchs Ziel gebracht" habe. Und der SPIEGEL schreibt, es habe wahrscheinlich in Deutschland "nie einen 30-jährigen Politiker gegeben, der so mächtig war, wie es derzeit Kevin Kühnert ist." Aber wie konnte es dazu kommen? Und sind Kühnert und seine Jusos wirklich so mächtig?