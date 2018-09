Sujoy Kumar Guha ist 78 Jahre alt und arbeitet schon sein halbes Leben an einer Erfindung: Risug. Dabei handelt es sich um ein Gel, das man in den Samenleiter spritzt. Es erhärtet sich innerhalb weniger Minuten und beschädigt alle Spermien auf ihrem Weg nach draußen. Eine weitere Injektion lässt das Gel wieder verschwinden.

Das Verfahren stand in Indien schon mehrmals vor der Marktzulassung, wurde aber wiederholt von der indischen Forschungsaufsicht gestoppt – offiziell wegen immer neuer Zweifeln an der Verträglichkeit. Inoffiziell aber teilte der indische Präsident dem Professor mit, dass es keine wissenschaftlichen Gründe für den Abbruch der Tests gab. Die Pharmalobby habe sein Projekt blockiert, sagt Guha. (The Wire)



Mittlerweile laufen die Tests wieder. Laut einem Bericht der Hindu Times könnte Risug in den nächsten fünf Jahren in Indien auf den Markt kommen. Außerdem arbeitet die US-amerikanische Parsemus-Stiftung an einem Ableger namens Vasalgel, das Samen aus dem Sperma aussiebt. Nach Versuchen mit Kaninchen und Affen steht Vasalgel vor ersten Tests mit Menschen.