Streaming

Geschenke-Neid und hartes Kleid: Die vierte Folge von GNTM im Schnellcheck

Die 14. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" läuft inzwischen seit drei Wochen und nachdem die Mädels in der vergangenen Folge auf einer österreichischen Alm übernachteten, ziehen sie nun in eine Luxusvilla in Los Angeles. Nichts anderes steht ihnen zu – finden sie: "Wir waren einfach in einer Hütte! So krass, wir haben das wirklich verdient!" Wow, stimmt, heftig.

Falls du die Hüttenromantik verpasst hast, kannst du den Schnellcheck hier nachlesen.

Los geht's mit der Schnellzusammenfassung von "Germany's Next Topmodel 2019", Folge 4:

Heidi nimmt die Mädels mit in ihre Heimatstadt L.A. Zwei sind allerdings nicht mit in die USA gekommen: Kim hat die Show freiwillig verlassen (Heidi: "Sie hatte einfach große Sehnsucht nach ihrem Freund"), Joy muss in Deutschland noch "etwas Wichtiges erledigen" und kommt dann eventuell nach. Aha.

Die beiden verpassen einiges, denn in Folge 4 haben Heidis “Mädchen” ihr erstes großes Interview, werden in Hartschalen-Kleidern auf den Laufsteg geschoben und hüpfen als Alien-Stewardessen vom Mond.

Der Dialog, der alles sagt:

Heidi: "Ich kann in meinem Outfit auch kaum sitzen, aber ich liebe Fashion. Wir lieben beide Fashion, oder?"

Theresia: "Ja, total, ich liebe auch Fashion!"

Alles klar, same here, denkt man sich in Schlabberhose auf dem Sofa, das Nutellaglas im Schoß.

Der emotionale Tiefpunkt:

Es entsteht schon eine gewisse innere Leere, wenn man dabei zusieht, wie sich die Hälfte der Frauen auf eine Garage voller Gratisklamotten stürzt, während der Neid der anderen Hälfte den ersten großen Dramamoment hervorbringt.

Der emotionale Höhepunkt:

Tatjana erzählt der "Bunte"-Redakteurin unter Tränen davon, wie ihre Familie sie durch den Prozess ihrer Geschlechtsumwandlung begleitet und unterstützt hat.

Der empowerndste Satz:

"Ich möchte als Catharina gelten!"

Die 19-Jährige Catharina ist die Freundin von Fußballprofi Felix Götze und wehrt sich gegenüber der Reporterin gegen das Image der Spielerfrau. Sie will nicht über ihren Freund, sondern für ihre eigene Arbeit identifiziert werden.

Die überraschendste Erkenntnis...

...kommt von Modedesignerin Marina Hoermanseder. Mit Blick auf den bevorstehenden Walk sagte sie verheißungsvoll: "Nervosität wird ihnen das Bein stellen." Komisch, ich hatte eher den Eindruck, das erledigen die Kleider.