Gerechtigkeit

Zum Vatertag: Wo bleibt unsere Revolution, Jungs?

Es wird Zeit für eine kritische Auseinandersetzung mit unseren Wünschen.

Kampftrinken ist zwar irgendwie stumpf, aber mit den richtigen Freunden macht es trotzdem unglaublich Spaß. Egal, ob man Handwerker oder Mathe-Doktorand ist, Vater oder Single ohne Nachwuchs: Am Vatertag findet man immer eine gemeinsame Linie. Man ist laut, stark, prollig und führt Smalltalk über Fußball und Autos, Hausbau und Brüste. Tausende Männer werden Tausende Kisten Bier trinken, in Büsche pinkeln, sich vielleicht sogar ein paar Zähne ausschlagen. So weit das Klischee einer typischen Bollerwagentour und ihren Teilnehmern.

Wer den "Herrentag" mehr als einmal mitgemacht hat, stellt fest, dass viele von uns Männern aber tatsächlich auf dieser Karikatur namens "männlicher Mann" hängengeblieben sind. Auch in ihrem Alltag, im Job und bei der Familie. Denn eines der größten Probleme, das wir Männer heute noch haben, ist unsere zwanghafte Vorstellung davon, was "Männlichkeit" bedeutet.

Können wir den Vatertag nicht auch nutzen, um darüber nachzudenken? Weniger Fußball, mehr Gespräche über uns selbst?

Man kann vom Femismus halten, was man möchte. Neidisch anerkennen sollten Männer ihn aber auf jeden Fall. Denn nicht erst seit #Metoo machen sich Frauen Gedanken darüber, wer sie sein wollen und wie sie sich in einer (noch) von uns Männern dominierten Welt bewegen. Von ihnen gehen derzeit die Diskussionen um unsere gemeinsame Zukunft aus. Sie publizieren Bücher und Artikel, stehen einander auf Twitter zur Seite und gehen auf die Straße. Sie setzen sich mit ihrer Rolle auseinander und hinterfragen tradierte Vorstellungen davon, wie Dinge zu sein haben.

Wie vereinbart man Karriere, Familie und Liebe? Sind die Vorstellungen eines "idealen Körpers" nicht vielleicht etwas menschenfeindlich? Wie schaffen wir es, Machtmissbrauch am Arbeitsplatz zu beenden? Wie schaffen es überhaupt mehr Frauen an die Macht? Wie gestalten wir die Welt so, dass sie fairer für alle wird?

Von den Antworten auf diese Fragen profitieren nicht nur sie – sondern auch wir Männer.

Frauen sind die Impulsgeberinnen für die Entwicklung der Gesellschaft.

An vielen Bollerwagen werden Frauen heute auch Thema sein: Wer mal mit welcher geschlafen hat oder noch schlafen will, warum die Frau sich zu Hause wie ein Drache aufführt oder man eh keine Frau braucht. "Weiber, ne?" Ein bisschen Stromberg-Humor schweißt so manche lose Männerbekanntschaft zusammen. Gut, beim Weißwein auf der Terrasse diskutieren Frauen auch häufiger "Germany's Next Topmodel". Andernorts schaffen sie es trotzdem, ihren Forderungen nach Gleichberechtigung und Fortschritt Gehör zu verschaffen. (bento)

Gerade erst bei der Europawahl wählten Männer merkbar häufiger Rechtspopulisten, die neben Fremdenfeindlichkeit auch auf traditionelle Rollen und die Frau am Herd setzen. (BZ) Viele Männer kämpfen so aktiv gegen den gesellschaftlichen Fortschritt, anstatt die Zukunft mitzugestalten. Wenn Männer sich in Feminismus-Diskussionen zu Wort melden, passiert das leider viel zu oft mit fortschrittsfeindlichen Pöbeleien statt mit Argumenten. Oder in Form von Mario-Barth-"Humor", der "seener Freundin dit so erklärt, dass sie dit ooch versteht." (Gründerszene)



Natürlich gibt es auch männliche Vordenker. Oder diejenigen, die am Weltfrauentag an der Seite der Frauen auf Demonstrationen gehen. Die anderen sind in der Masse aber meist lauter. Wo Männer tatsächlich über Männlichkeit diskutieren, passiert das meist nicht parallel zum Feminismus sondern entgegengesetzt. Auf archaischen Männerkongressen werden Esoterik, Dominanzgehabe und Frauenfeindlichkeit als Weg zu mehr Männerglück verkauft. In Männerrechts-Foren tauschen sie Hass aus, weil Frauen nicht (mehr) auf sie hören. (bento)