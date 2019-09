Gerechtigkeit

Die EU hat jetzt ein eigenes Heimatministerium – und es hat mit Europa nur wenig zu tun

Danke für nichts, Ursula von der Leyen!

Die neue EU-Kommission steht. Und sie wird wieder ein bisschen mehr Festung sein als zuvor. Am Dienstag hat die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihr Team vorgestellt. Insgesamt 27 Politikerinnen und Politiker gehören der neuen EU-Kommission an, einige davon sollen in neu geschaffenen Superressorts als geschäftsführende Vizepräsidenten die Aufgaben der Zukunft stemmen. (EU-Kommission)

Eine der großen Zukunftsfragen für Europa ist zweifelsohne: Migration und Flucht. Allerdings wird es keinen Posten geben, der sich ausschließlich damit beschäftigt, wie sonst üblich. Stattdessen wird die Migration als Bedrohung verhandelt, im neu geschaffenen Ressort "zum Schutze dessen, was Europa ausmacht".

Die neue Stelle heißt "Protecting our European Way of Life" – die Europäische Union hat damit ihr eigenes Heimatministerium bekommen.

Das Ressort führt der konservative Grieche Margaritis Schinas. Was genau soll das sein, Schutz des "European Way of Life"? Schinas selbst erklärt auf Twitter, es gehe um Migration, Sicherheit, Beschäftigung und Erziehung. Große Themen, deren Bezug zu einander nicht immer sofort klar ist.