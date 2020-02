Ich halte einen konstruktiven Diskussionszugang für wichtig, um wirklich politische Probleme lösen zu können. Van der Bellen ist für mich daher sehr qualifiziert: Er ist gebildet, am Dialog interessiert und in der Lage, zu differenzieren.



Ich glaube, dass er sich konstruktiv in das politische System Österreichs einbringen kann – zudem war er während meiner Teenagerzeit der Politiker, der mich am stärksten prägte, in den ich großes Vertrauen hatte und habe."

Verena, 20, Studentin