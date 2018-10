1.

Man vergisst das in so emotionalen Momenten wie diesen manchmal, aber: Es gab schon immer Menschen, die Angst vor den Folgen von Einwanderung und der "Überfremdung" hatten. Und meistens gab es irgendjemanden, der für sie sprach.

Es ist noch gar nicht so lange her, da machte zum Beispiel der Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers, mit Sätzen wie "Kinder statt Inder" Wahlkampf. Er wollte in Bildung investieren, statt IT-Spezialisten in Asien anzuwerben. Und auch in Hamburg war mal die Partei von Richter Gnadenlos, die Schill-Partei, an der Regierung beteiligt.

Das ist nicht das Gleiche, wie Rechtsradikale im Bundestag sitzen zu sehen – aber es zeigt, dass wir kein anderes Land sind als noch vor der Wahl. Wir müssen nur ehrlicher sein, wenn wir in den Spiegel gucken, und zugeben, dass die Bedürfnisse mancher Wähler ignoriert wurden. Und es zeigt, dass auch die Zeit von rechtspopulisitschen Protestparteien schneller wieder vorbei sein kann, als man sich jetzt gerade vorstellen kann.