Grün

Unter Klimawandel-Leugnern: Wo sich ihre Argumente verbreiten und sie Unterstützer finden

Der bekannteste Leugner des menschengemachten Klimawandels ist wahrscheinlich US-Präsident Donald Trump. Wenn es Kältewellen in den USA gibt, wundert er sich, was denn mit der globalen Erwärmung geschehen sei. Kürzlich erst ernannte er einen erklärten Skeptiker als Leiter einer Konferenz zum Klimawandel.

In der deutschen Politik herrscht dagegen weitgehender Konsens darüber, dass sich die Erde wegen menschengemachter Einflüsse erwärmt – hauptsächlich bei der Frage, wie man darauf reagieren sollte, wird sich gestritten. Von den im Bundestag vertretenen Parteien leugnen nur große Teile der AfD den menschengemachten Klimawandel – und setzt im Europawahlkampf gezielt darauf. (SPIEGEL ONLINE)

Doch auch in Deutschland verbreiten sich die Theorien und Thesen der Klimawandel-Leugner – hauptsächlich im Internet. In Blogs veröffentlichen Skeptiker und Hobby-Wissenschaftler ihre Gedanken – und auf Facebook werden ihre Beiträge geteilt und Diskussionen angestoßen.

Unter Klimawandel-Leugnern

Ich will wissen, wie die Szene agiert, welche Argumente sie nutzt – und wie sich ihre Thesen verbreiten. Ich erstelle ein neues Facebook-Profil, trete in die Gruppen der Klimawandelleugner ein und like Seiten, in denen an der Erderwärmung gezweifelt wird.

Eine der Gruppen heißt "Klima-Wahrheiten". Es soll um "Fakten zum heiß umstrittenen Thema Klima" gehen. Alle Teilnehmer sollten ein Grundverständnis über "meteorologische und pyhsikalische Gesetzmäßigkeiten" mitbringen, heißt es in den Gruppen-Regeln. Um aufgenommen zu werden, muss ich die Frage beantworten, was der Klimawandel für mich bedeute. Ich schreibe, dass ich einmal ein Meteorologie-Studium angefangen hätte, es aber wegen "zu viel Indoktrination" abgebrochen hätte. Das wird sie ja wohl von mir überzeugen. Wenige Stunden später wird meine Beitrittsanfrage akzeptiert. Geschafft!



Mein Feed ist jetzt voll von Artikeln und Videos, die mir weismachen wollen, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Dazu gesellen sich immer wieder auch Postings, die sich mit anderen Verschwörungstheorien wie Chemtrails auseinandersetzen.

Die Argumente der Klimawandel-Skeptiker wiederholen sich: CO2 sei ja lebensnotwendig, da könne es ja überhaupt nicht schädlich sein. Manche Nutzer argumentieren wie Donald Trump, in dem sie keinen Unterschied zwischen Wetter und Klima machen: Wenn es gerade in bestimmten Regionen kalte Winter gibt – wie könne es dann sein, dass die Erde immer wärmer wird? Wie bei vielen Verschwörungstheorien wird an den "gesunden Menschenverstand" appelliert.

Immer wieder werden auch Grafiken und Diagramme gezeigt, die zeigen sollen, dass es doch in Wahrheit gar keine Erderwärmung gibt. Besonders beliebt ist eine Grafik, laut der es vor wenigen Jahrtausenden viel höhere Temperaturen gegeben haben soll als heutzutage.