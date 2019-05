5 Das Tool von DeinWal

Auch das Portal DeinWal.de funktioniert so ähnlich wie "YourVoteMatters". Es geht also nicht darum, was Parteien in ihren Programmen versprechen – sondern was sie bisher getan haben. Aus über 200 real stattgefundenen Abstimmungen haben die Macher 28 Fragen ausgewählt. Zu jeder wird dein Standpunkt abgefragt.

Die Seite hat einen Haken: Weil nur die vergangene Legislaturperiode durchleuchtet wurde, kannst du dich auch nur mit Parteien vergleichen, die da im Europaparlament saßen. Newcomer wie Volt sind also wieder nicht gelistet.

6 Der Wahl-O-Mat von "EU and I".

Das wohl umfangreichste Tool für Wahlentscheidung ist von "EU and I", einem Programm von der EU-finanzierten Seite "Spaceu2019", die auf allen Sprachen Interesse an der Europawahl schaffen will. Weil die EU dahinter steckt, ist dieser Wahl-O-Mat auch am umfangreichsten.