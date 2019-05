Doch um all diese Kritikpunkte ging es in der Klage von Volt nicht.

Die Kleinpartei klagte nur, weil sie sich auf der Ergebnisseite hinter den großen Parteien versteckt sah. Der Grund: Die Seite zeigt immer nur acht Parteien an, für kleinere Parteien sinkt deshalb möglicherweise die Chance, neben CDU/CSU, SPD und Co. noch für den Vergleich ausgewählt zu werden. Lässt sich das wirklich nicht ändern? Auch in den sozialen Netzwerken bezweifeln das viele.