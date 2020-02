bento: So klar wie in den vergangenen Tagen hat sich die deutsche Parteienlandschaft bis dato selten gegen die AfD ausgesprochen. Kann man daraus, bei allem Chaos in Thüringen, auch etwas Positives ziehen?

Carla: Die Linke und die SPD haben in den Umfragen nach der Wahl vom Mittwoch dazugewonnen, das ist für uns sehr gut. Die Zivilgesellschaft in ganz Deutschland wurde in den letzten Tagen gestärkt. Weil sich gezeigt hat, was passieren kann, wenn man CDU und FDP wählt. Auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass einige bürgerliche Wählerinnen und Wähler der CDU und FDP auch zur AfD driften könnten, was wiederum nicht gut ist.