Für mich ist der Gang zur Wahlurne eine Katastrophe. Das gilt immer, aber bei Regionalwahlen ganz besonders. Gerade pilgern in Hamburg die Menschen in Grundschulen und Turnhallen, um ihre Stimmen abzugeben, und in etwa zwei Wochen wird in meiner Heimat, in München, wieder gewählt. Und wieder weiß ich nicht wirklich, was ich machen soll.