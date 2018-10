In der ersten Wahlrunde Anfang Oktober hat Bolsonaro nur knapp die Mehrheit verpasst, auch mit Unterstützung vieler Favelabewohner, darunter viele Sozialhilfeempfänger. Und das, obwohl er im Wahlkampf auch gegen Sozialhilfeempfänger gehetzt hatte: Er warf ihnen Betrug vor.

Und in der Vergangenheit kritisierte er immer wieder "schwarze Affen" und "Arme, die gar nichts können". Seine Lösung für Armut und Kriminalität: Geburtenkontrolle ("Folha de São Paulo"). Selbst schwarze Brasilianer wählen Bolsonaro.

Wie kann das sein? Warum ist Bolsonaro bei den Armen Brasiliens so beliebt?

Gabi Coelho schreibt für das Favela-Portal "Voz das Comunidades" über Diskriminierung und Rassismus in Brasilien, sie prangert die Polizeigewalt in den Favelas im Norden von Rio de Janeiro an – und versucht andere Bewohner vor Bolsonaro zu warnen. Denn die Stimmen aus den Armenvierteln haben Gewicht: Millionen Menschen leben in Brasilien in Favelas, allein in der 6,4-Millionen-Stadt Rio de Janeiro jeder fünfte Bewohner.