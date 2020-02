Eine dem SPIEGEL vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass früheres Wählen die Wahlbeteiligung steigern könnte. Wer früher wählt, bleibt demnach engagierter. Für eine gute Idee halten das aber nur die Jugendlichen selbst.

Wenn die Deutschen schon in jüngeren Jahren wählen dürften, würden sie zukünftig regelmäßiger ihre Stimme abgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt. Mit einem Wahlrecht ab 16 ließe sich die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen demnach auf bis zu 80 Prozent erhöhen, berechneten die Forscher. (SPIEGEL ONLINE)

Weil junge Menschen noch stärker in schulischen und familiären Strukturen verankert und so leichter politisch zu sozialisieren seien, würden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen – und dem Gang zur Wahlurne auch in Zukunft treu bleiben. In den vergangenen Jahren ist die Wahlbeteiligung vielerorts gesunken, bei der Bundestagswahl 2013 betrug sie nur 71,5 Prozent.

