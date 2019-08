3 Was wollen die Aktivistinnen und Aktivisten überhaupt?

Auf ihren Bannern stehen Slogans wie "I want you to panic" und "Gegen Volk und gegen Wagen“. In einer Pressemitteilung fordern sie eine "sofortige Verkehrswende".

Wir haben mit Tim telefoniert, der erzählt, dass er gerade an einem Seil an der Brücke hänge, auf der der Autozug stehe. Den Namen Tim hat er sich selbst gegeben, seinen echten möchte er nicht verraten. Er sei "in den Zwanzigern“, sagt er.