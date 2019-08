Ein Lobbyverein der deutschen Autoindustrie soll Menschen stundenlang Stickstoffdioxid ausgesetzt haben (bento). Die Forscher wollten herausfinden, ob und wie unbedenklich die Abgase von Dieselautos sind – und haben dafür einfach Tests an Menschen durchgeführt.

Der Fall war in der Nacht zum Montag bekannt geworden. Zuvor hatte bereits ein anderer Skandal für Aufmerksamkeit gesorgt: In einem ähnlichen Test ließ Volkswagen die Abgase auch an Affen untersuchen (bento).