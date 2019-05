Übergriffe geschehen also unter anderem wegen dieser Art zu denken.

Deshalb ist es völlig egal, ob es "nur" um einen Griff an den Hintern geht: Jede Grenzüberschreitung und Verletzung der Selbstbestimmung der anderen Person ebnet den Weg für den nächst schwereren Schritt – vor allem, wenn wir als Gesellschaft so tun, als sei es völlig in Ordnung. Erste Stufe: Beiläufiger Klaps auf den Po – haha, witziger Move! Nächste Stufe: Ungefragter Kuss – was für ein Kerl, der nimmt sich, was er will! Nächste Stufe: Und so weiter.

Wer Stufe eins okay findet, bestätigt Täter in ihrem Handeln und gibt ihnen die mentale Erlaubnis, immer einen Schritt weiter zu gehen.

Anstatt also zu fragen, ob die Geschichten der Frauen wahr sind oder welcher Fall nun "wirklich schlimm" ist, sollten wir uns lieber ganz genau ansehen, ob und warum wir Gewalt gegenüber Frauen noch immer verharmlosen. Immerhin haben die Fälle von Gzuz und Bonez MC dazu geführt, dass diese Debatte im Deutschrap nun endlich beginnt.