Gerechtigkeit

Masturbation in der Öffentlichkeit: "Das ist eine Machtdemonstration"

Tipps gegen Männer, die sich in der Öffentlichkeit entblößen.

Das wackelige Handybild zeigt eine Frau, gefilmt aus der Froschperspektive. Sie sitzt wahrscheinlich in einem Regionalzug. Im Vordergrund der Aufnahme sieht man eine Jeanshose und einen Bauchansatz. Eine Hand nestelt am Hosenstall, holt dann einen Penis hervor. Mehrere Minuten lang reibt die Hand an dem Penis – in der Aufnahme wird dabei immer wieder die Frau herangezoomt.

Sie schaut beschämt geradeaus, blinzelt hin und wieder hinüber. Sie sagt nichts, tut, als sei nichts.

Dieses Video findet man auf Pornoportalen im Netz, darunter reihen sich Dutzende Filme mit ähnlichem Inhalt. In den meisten ist zu sehen, wie ein Mann sich entblößt – und wie meist junge Frauen mit der Situation konfrontiert werden. Die Züge könnten überall sein. Einige sind eindeutig als die Berliner S-Bahn oder Regionalzüge der Deutschen Bahn zu erkennen.

Die kurzen Clips zeigen Ausschnitte von Übergriffen, mit denen Frauen täglich konfrontiert werden.

Vor allem zeigen sie: Exhibitionismus ist kein Phänomen, das sich in dunklen Straßenecken abspielt. Es sind sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum, die viele junge Frauen schon erlebt haben.