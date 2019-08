Ob eine andere Umgebung vielleicht besser wäre? Eine andere Klasse? Privatschule? Ob das Lernumfeld es vielleicht unterfordert? Ob unser kluges, bildungsbürgerliches Kind (Journalistin und Schriftsteller!) nicht zu kurz kommt, unter den ganzen Kindern mit, nun ja, sprachlichem Förderbedarf?



Die Lehrerinnen, zwei junge, kluge, motivierte Frauen hörten geduldig zu. Sie rollten nicht mit den Augen, lächelten und sagten etwas sehr Diplomatisches: Es gebe Kinder, die wollten die Besten sein und immer mehr lernen. Und es gebe Kinder, die gerade genug Leistung bringen, um den Rest des Tages träumen zu können.



Ich verstand in diesem Moment, wie privilegiert unser Kind ist: Während andere Kinder hart arbeiteten, um bei der Sprache aufzuholen und gleichzeitig den Stoff zu pauken, konnte mein Kind von Superheldinnen im Marienkäferkostüm ("Ladybug") und sprechenden Hunden in Nutzfahrzeugen ("Paw Patrol") träumen und trotzdem das Klassenziel erreichen.



Heute weiß ich: Es war ganz egal, an welcher Grundschule wir unser Kind anmelden. Denn wir hatten lauter Startvorteile: Zeit, Geld und Bildung.

Die Schule ohne Alman-Kinder war nicht "schädlich" für mein Kind, es lernte dort so Vieles, was auf keinem Lehrplan steht und was in einer globalisierten Welt immer wichtiger wird: interkulturelle Kompetenz. Und für den Rest, für den würden wir (Journalistin und Schriftsteller!) schon sorgen. Denn wir konnten am Wochenende ins Museum gehen und ein Cello ausleihen.

Es waren die anderen Kinder die, mit wenigen Deutschkenntnissen, in einen starren Lehrplan gezwängt wurden. Für die diese Grundschule unheimlich anstrengend sein musste. Deren Noten auch zum Ende vielleicht noch nicht für das Gymnasium reichten, egal, wie klug sie waren. Und von deren Lehrerinnen schier Unmögliches verlangt wurde.

Ihnen ist es zu verdanken, dass viele Kinder aus der Klasse irgendwann das Lesen lernten. Die Klassenlehrerinnen dachten sich ein Projekt aus, bei dem Eltern mit Migrationshintergrund ihre Geschichten erzählten. Sie organisierten naturwissenschaftlichen Projektunterricht machten und Ausflüge und Klassenfeste weit nach Dienstschluss.

Aber so viel Glück haben nicht alle Grundschüler.

Ein Schulsystem muss man daran messen, wie es diejenigen mit den schlechtesten Startschwierigkeiten behandelt. Die, deren Eltern weder Zeit, noch Geld noch Bildung mitbringen. Wie es die Kinder auffängt, die kein Deutsch sprechen, sich das Mittagessen auch mit Rabatt nicht leisten können und bei denen die Lehrer vielleicht auch mal müde sind, oder ausgebrannt, weil sie schon so viele solcher Klassen betreut haben. Auf solche Kinder muss es ausgerichtet sein.



Und deswegen ist eine verpflichtende Vorschule vielleicht keine schlechte Idee: Ein, zwei, meinetwegen drei Jahre lang.

Nicht nur Deutschförderklassen und Sonderstunden, sondern ein System, das von Anfang an alle mitdenkt. Nicht nur die Hochbegabten, die sich auf Twitter brüsten, und die mit Glück.



Mein Kind hat schon lange nicht mehr "Wallah" gesagt.

Denn seit dem zweiten Schuljahr sieht alles anders aus. Wegen der Organisation der Schule ist unser Sohn in einer neuen Klasse, nur wenige haben noch Migrationshintergrund. Es gibt zwei Juris und zwei Emils. Einen E-Mailverteiler, in dem Sorgen über den Nährwertgehalt des Mittagessens geäußert werden, und im Schulflur stehen Schulranzen im Wert von über 2000 Euro (elf "Ergobags").

Noch ein Kind ist dazugekommen, null Deutschkenntnisse, nur Arabisch und bisschen Griechisch. Weil mein Kind auch Griechisch spricht, hat der Neue Kontakt gesucht. In der "Lesezeit" sei der Neue etwas verloren gewesen, hat mein Kind erzählt. Und so habe mein Lesemuffel-Kind ihm ein Buch vorgelesen, statt zu träumen.