Sind Tierversuche nicht eigentlich verboten?

Nein. Für Forschungszwecke und in der Medizin dürfen Versuche an Tieren durchgeführt werden, in Deutschland regelt das das Tierschutzgesetz. Es gilt als eines der strengsten Gesetze weltweit. Für Affen gelten allerdings Sonderregeln: An Menschenaffen sind Versuche europaweit verboten, andere Affenarten dürfen aber für Tests verwendet werden, wenn sich keine bessere Möglichkeit findet (EU).

In den USA gibt es keine solchen strengen Regeln, Affen werden nicht besonders geschützt. Lediglich der "Animal Welfare Act" von 1966 regelt die Behandlung von Tieren in der Forschung. Das Gesetz gibt den Forschern weitreichende Freiheiten, was sie mit Tieren anstellen können. (USA)

Wie reagiert VW?

Der Autokonzern widerspricht den Darstellungen des Wissenschaftlers nicht. Auf Nachfrage hieß es, die Kritik an der Studie werde man "sehr ernst" nehmen. (ZDF)

Was sagen andere Autokonzerne?

Die gingen rasch auf Abstand. Sowohl Daimler wie BMW beteuerten, selbst keine Tierversuche durchzuführen und auch nicht an der Affen-Studie mitgewirkt zu haben. Die Unternehmen sagen allerdings nicht, ob sie zum damaligen Zeitpunkt von den Experimenten wussten.

Alle Autokonzerne arbeiteten laut SPIEGEL-Informationen eng zusammen – und haben sich in vielen Fragen heimlich abgesprochen (bento).