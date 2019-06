Gerechtigkeit

Alltag in Deutschland, Familie im Krisengebiet: Wie Faris die Eskalation im Sudan erlebt

Während Deutschland über den nächsten SPD-Vorsitzenden spekuliert und Menschen sich auf den Sommer freuen, eskaliert die Gewalt im Sudan. Das Militär geht gewaltsam gegen Proteste vor, friedliche Demonstranten werden erschossen.

Für viele Deutsche scheint das weit weg. Der Sudan ist bei weitem nicht der einzige Krisenherd, irgendwo auf der Welt herrscht immer Krieg.

Aber für Faris ist die Situation im Sudan ganz nah dran an seinem Leben. Er ist 22, lebt und studiert in Berlin.

Dort ist er auch geboren. Aber die Familie seines Vaters lebt im Sudan – seine Cousins und Cousinen, Onkels und Tanten. Via Whatsapp bleiben sie in Kontakt.

Faris hat bento erzählt, wie er die Entwicklungen erlebt und welchen Einfluss sie auf seinen Alltag haben.

"Mein Vater kommt aus dem Sudan, er ist als Student nach Deutschland gekommen. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Ein Großteil der Familie meines Vaters lebt noch im Sudan, ich habe ungefähr 20 Cousins und Cousinen dort.

Ich war bisher viermal selbst im Sudan. Ich bin sehr gerne dort. Es ist zwar nicht so modern wie in Deutschland, die Infrastruktur ist nicht so gut, es gibt viel Armut. Aber die Menschen dort sind sehr herzlich und achten aufeinander. Ich habe zum Beispiel erlebt, wie in einer ganzen Nachbarschaft das Wasser ausgefallen ist, nur einer hatte noch eine funktionierende Leitung. Wie selbstverständlich hat er sein Wasser mit allen geteilt. Ich glaube, dass das in Deutschland anders gelaufen wäre.

Das letzte Mal war ich 2016 in Khartum. Auch da hat man die Unzufriedenheit schon mitbekommen. Brot und Benzin waren immer teurer geworden, jede Tankstelle wurde aus Angst vor Unruhen von Soldaten bewacht. Meine Verwandten erzählten mir, dass die Politiker an der Macht zu nichts zu gebrauchen seien. Es gab schon vereinzelte Proteste damals, aber das Militär ist mit Hunderten Wagen durch die Stadt gefahren, um die Leute einzuschüchtern.

Wirklich überrascht war ich deshalb nicht, als die Proteste im letzten Dezember richtig losgingen. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit der Verwandtschaft aus dem Sudan, insgesamt etwa 20 Leute. Dort wird zwar meistens auf Arabisch geschrieben, was ich leider nicht verstehe. Aber dort habe ich die ersten Bilder und Videos der Demonstrationen gesehen, auch meine Cousins waren mit Flaggen auf der Straße unterwegs. Es gibt ein Video in dem zwei von ihnen ein Protestlied singen, viele andere Menschen stimmen mit ein. In diesen Videos wirken die Menschen sehr gut gelaunt und optimistisch, aber auch sehr entschlossen.