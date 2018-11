Die Tatsache, dass Frauen von sexueller Gewalt also primär betroffen sind, spiegelt sich auch darin wider, dass in einigen Gesetzestexten europäischer Länder noch immer von "Moral" und "Ehre" die Rede ist. Der Gedanke dahinter: Frauen müssen von der Gesellschaft kontrolliert werden. In Malta fallen Sexualvergehen beispielsweise im Gesetzbuch in die Rubrik "Verbrechen, die die gute Ordnung der Familie betreffen" (Amnesty).

Frauen rütteln durch das Vorhandensein ihrer Körper also die armen Männer auf und stören die Ruhe und Ordnung – ist klar.

Selbe Leier, wie wenn Frauen vorgeworfen wird, sie hätten zu kurze Röcke getragen und damit einen Übergriff herausgefordert – oder zu sexy Unterwäsche. Bei einem Vergewaltigungsprozess in Irland hat ein 27-jähriger Angeklagte genau das als Entschuldigung hervorgebracht, die 17-jährige Vergewaltigte hätte nun mal Reizwäsche getragen.

Es passiert schon selten genug, dass Frauen sich überhaupt trauen, gegen die Täter vorzugehen: Nur etwa fünf Prozent aller Fälle von sexueller Gewalt werden angezeigt und nur etwa 13 von 100 Anzeigen wegen Vergewaltigung enden in einer Verurteilung. (Terre des Femmes)

Warum trauen sich die Frauen nicht? Zum Beispiel wegen genau solcher Gesetzeslagen, wegen genau solcher Abläufe und wegen genau solcher Urteile. Frauen können sich vor einer Anzeige nicht sicher sein, ernstgenommen und vom Gesetz geschützt zu werden. Justizministerin Katarina Barley schrieb gerade in einem Gastbeitrag in der Rhein-Neckar-Zeitung: