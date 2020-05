Fühlen

So verhindert man Corona-Krach im Freundeskreis

Lena geht eher locker mit Social Distancing um, Antonia hält sich streng an die Abstandsregeln. Was macht das mit ihren Freundschaften?

Freundschaften in Pandemie-Zeiten zu pflegen, ist schwer. Schon die strengen Ausgangsbeschränkungen waren für Freundinnen und Freunde eine Belastungsprobe. Doch auch die Lockerungen bringen ihre eigenen Probleme mit sich. Viele Freundeskreise teilen sich jetzt in Lager: Die Lockeren auf der einen, die Strengen auf der anderen Seite.

Lena*, 26, Tierärztin in einer oberbayerischen Kleinstadt, gehört zu den Lockeren. Sie trifft Freunde in Gruppen, zum Kaffeetrinken, Lagerfeuermachen oder Kochen. Antonia*, 27, Unternehmensberaterin aus Frankfurt ist streng, trifft nur Ausgewählte und hält sich weiter an Social Distancing. Die beiden kennen sich nicht, aber wir haben ihnen voneinander erzählt. Obwohl – oder gerade, weil – ihre Einstellungen zu Corona so unterschiedlich sind, können sie Tipps geben, wie man unter Freundinnen und Freunden gut damit umgeht und Konflikte über den Umgang mit den Corona-Regeln vermeidet.

Lena: Am Anfang der Krise war auch ich verunsichert. Bis Ende März waren mein Mann und ich streng und haben keine Freunde getroffen. Aber dann musste ich komplett normal weiterarbeiten, während andere sicher im Homeoffice waren. Als Tierärztin kann ich selten eineinhalb Meter Abstand halten und muss auch mal die Maske abnehmen – zum Beispiel, weil ich auch meinen Mund brauche, um bei einer Kolik eine Sonde (Kunststoffschlauch, Anmerkung d. Redaktion) in einen Pferdemagen einzuführen. Auf der Arbeit habe ich Kontakt mit Kunden, ein paar sind sogar meine Freunde. Aber privat durfte ich sie dann nicht mehr sehen. Das habe ich irgendwann einfach nicht mehr eingesehen.

Antonia: Ich bin eigentlich keine Prinzipien-Reiterin, aber seit Corona halte ich mich streng an die Regeln. Dass ich so konsequent bin, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich hart an die Isolation gewöhnen musste. Ich bin schon vor dem offiziellen Lockdown freiwillig ins Homeoffice gegangen, weil ich Fieber hatte. Zwei Wochen habe ich niemanden getroffen, ich war noch nicht mal einkaufen. Damals war ich noch unsicher, ob das nicht alles völlig übertrieben ist. Die erste Woche war echt hart, dann wurde es leichter. Jetzt könnte ich gut noch weiter durchhalten.