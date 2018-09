Der Verfassungsschutz in Thüringen hat in einem Bericht bekanntgegeben, dass er die dortige AfD mit ihrem Parteichef Björn Höcke prüfen wird. Die Partei ist in Thüringen auch im Landtag vertreten. Thüringens Innenminister Georg Maier von der SPD hat den Verfassungsschutzbericht, der die AfD Thüringen zum Prüffall erklärt, am Donnerstag in Erfurt vorgelegt. Was du jetzt wissen musst.