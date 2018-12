Jana hatte kein festes Zuhause, seit sie 15 war. Heute sitzt die Neunzehnjährige im Gesprächsraum einer Berliner Streetwork-Station in einem S-Bahnhof in Berlin. Ruhig und reflektiert spricht sie über das, was ihr passiert ist, während über ihr die Züge vorbeidonnern. Jana ist schlank, dunkelblond und unauffällig. Sie trägt eine Multifunktionsjacke und eine eckige Brille mit dünnem Rand. Man sieht ihr nicht an, was sie schon alles erlebt hat.

Am liebsten redet Jana über ihr Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz, wo sie in den vergangenen Jahren in manchen Wochen bis zu 40 Stunden freiwillig arbeitet. Während ihrer Wohnungslosigkeit hat ihre Arbeit ihr Halt und Hoffnung gegeben: "Bei meinem Job im Flüchtlingsheim wurde ich gebraucht und einmal am Tag gab es ein warmes Essen", erzählt sie.