Gerechtigkeit

Schülerstreik oder schon Grünen-Wahlkampfhilfe? Was die Wahl in Hamburg für "Fridays for Future" bedeutet

Und was die Hamburger Grünen und die "Fridays for Future"-Bewegung der Stadt verbindet.

Am Sonntag wird in Hamburg die Bürgerschaft neu gewählt, und schon vor Wochen hat "Fridays for Future" die einzige Landtagswahl des Jahres zur Klimawahl erklärt. Passenderweise wird die spannendste Frage des Wahlabends die nach dem Machtzuwachs der Grünen sein. Aber was bedeutet das eigentlich für die Bewegung? Profitieren Grüne und "Fridays for Future" in Hamburg voneinander?

Durchaus, sagt zumindest Ivy May Müller von den Grünen. Die 23-Jährige wird wahrscheinlich bald in der Hamburgischen Bürgerschaft sitzen. Sie fühlt sich "Fridays for Future" verbunden, geht regelmäßig zu den Klimastreiks in Hamburg. Sie sieht einen gewissen Einfluss der Bewegung auf das Programm der Grünen. "Sie verschieben den Frame", sagt sie. "Sie haben einen gesamtgesellschaftlichen Druck aufgebaut, der auch innerparteilich dazu führt, dass man durch neuen Mut und Rückenwind für das Thema seine Forderungen verschärft." Und weil nun auch andere Parteien beim Klimaschutz aktiv werden, könnte man bei den Grünen radikalere Forderungen aufstellen, die vor "Fridays for Future" noch undenkbar gewesen wären.

Ivys Profilbild auf Instagram ziert ein Demoaufruf für diesen Freitag in Hamburg. "Fridays for Future" mobilisierte deutschlandweit dafür, man rechnet mit 30.000 Teilnehmenden. Stargast Greta Thunberg hat sich angekündigt. Den Grünen dürfte das nützen, so kurz vor den Wahlen. Auch sonst sind die Voraussetzungen gut für die Partei. Hamburg ist mit Blick auf den Altersdurchschnitt der Bürgerinnen und Bürger das jüngste Bundesland der Republik, bei der Europawahl 2019 waren die Grünen hier der klare Wahlsieger.

Obwohl die Demo der Partei entgegenkommen dürfte, sehen nicht alle bei den Grünen die Verbindung zu "Fridays for Future" so positiv wie Ivy. Man sei nicht der parlamentarische Arm der Bewegung, heißt es etwa. Und die Aktivistinnen und Aktivisten wiederholen, parteiunabhängig zu sein, auch wenn natürlich eine gewisse Nähe zu den Grünen naturgegeben sei. Dass viele von ihnen, auch in den vorderen Reihen, Mitglied der Grünen oder ihrer Jugendorganisation sind, ist kein Geheimnis.