Seit Mai ermittelt die vatikanische Justiz gegen die beiden mutmaßlichen Whistleblower. Am Halloween-Wochenende wurden sie in Gewahrsam genommen und verhört. Monsignore Balda sitzt seitdem in einer Zelle, Chaouqui versprach der Justiz volle Kooperation und steht jetzt unter Hausarrest.



Papst Franziskus selbst hatte die PR-Expertin Chaouqui und Monsignore Balda in den Kirchenstaat berufen

Beide waren Teil der Kommission COSEA, die den Pontifex in wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten des Vatikans beraten hat. Mit 33 Jahren war die junge Italienerin mit Abstand das jüngste Mitglied und die einzige Frau. Franziskus hatte die Kommission extra eingerichtet, um die Finanzen des Kirchenstaats zu durchleuchten.