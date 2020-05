bento: Du fühst dich schuldig, ohne etwas verbrochen zu haben?

Jordan: Ja, das beschreibt es gut. Und dieses Schuldgefühl wird kollektiv vom schwarzen Amerika geteilt. Du hast nichts getan, aber fühlst dich so. Deine Hautfarbe ist dein Verbrechen.

bento: Die Erfahrungen, die du machst, teilten schon Generationen vor dir. Reden Eltern mit ihren Kindern darüber?

Jordan: Klar. Wir haben hier etwas, was wir "The Talk" nennen. Wenn du jung bist, setzen sich irgendwann deine Eltern mit dir auf die Couch und bereiten dich auf das Leben vor. Für schwarze Jugendliche gehört es dazu, Tipps zu bekommen, wie man sich unauffällig verhält: "Wenn dich eine Streife anhält, nimm beide Hände ans Lenkrad! Achte darauf, dass du so vorzeigbar wie möglich aussiehst! Versuche, so verletzlich wie möglich zu wirken, auf keinen Fall darfst du so aussehen, als könntest du eine Gefahr darstellen!" Das sind so die Tipps, die man bekommt, damit man nicht in den Nachrichten endet oder, du weißt schon, im Sarg.