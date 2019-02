Was Vater Douglas besonders belastet ist, dass er bei seiner eigenen Abschiebung noch dachte, seinen Sohn in Honduras wiederzusehen. Als er das Flugzeug bestieg, versicherten Sicherheitsbeamte ihm, das Kind wäre schon zuhause. Nachdem Bilder von inhaftierten Kindern hinter Gitterzäunen an die Öffentlichkeit gelangten, erhöhte sich der Druck auf Donald Trumps Regierung und ihre sogenannte "Null-Toleranz"-Einwanderungspolitik. Zu sehen sind Auffanglager an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Ein Gericht urteilte nun, dass die Trennung der Familien rückgängig gemacht werden müssen.