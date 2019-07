"Für mich als junge Frau ist Ursula von der Leyen die richtige Kandidatin. Sie hat als Arbeits- und Familienministerin im Hinblick auf den gesellschaftlichen Wandel viel angestoßen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorangetrieben – das ist tatsächlich etwas, was der jungen Generation zugutekommt.

Ein ganz großer Punkt ist auch die Frage der Stabilität: Sie hat einen politisch sehr versierten Hintergrund und ist international ausgerichtet. Und auch vom Typ her kann sie es mit den großen Staatsmännern aufnehmen, sowohl im Zusammenspiel mit dem Rat als auch auf internationaler Bühne. Ich glaube, das ist etwas, das für Europa und auch die junge Generation enorm wichtig ist: Dass wir es schaffen Mehrheiten zu organisieren, die das ganze Projekt Europa demokratisch voranbringen, damit wir die EU erhalten können. Da halte ich sie für die Richtige.

Das Tempo, in dem sich Ursula von der Leyen gerade in europäische Politik eingearbeitet hat, ist enorm. Ich finde, das muss man ihr hoch anrechnen. Das, was sie bei uns in der Fraktion gesagt hat, fand ich hinreichend konkret.

Wir alle wissen zum Beispiel, dass das Klima eines der bestimmenden Themen der nächsten Jahre sein wird. Was Ursula von der Leyen letzte Woche gesagt hat, halte ich für einen sehr guten Ansatz insgesamt, beispielsweise in der Frage eines europäischen Klimagesetzes und eines europäischen "Green Deal" in den ersten 100 Tagen ihrer möglichen Amtszeit. Besonders begrüße ich dabei, dass sie zu diesem Zweck verstärkt auf Innovation und Forschung setzen möchte. Beim Kampf gegen Klimawandel muss Europa mit seinen Stärken vorausgehen.

Wenn die Wahl gelingen sollte, ist sie als Kommissionspräsidentin außerdem dafür zuständig, die unterschiedlichen Positionen des Parlamentes, des Rats und der Kommission zusammenzubringen und Gesetzgebungsvorschläge zu machen, die für alle drei Institutionen vorstellbar sind. Ihr Job ist es, gut zuzuhören, die Herzenswünsche der einzelnen Parteien mitzunehmen und ihre Konsequenzen daraus zu ziehen.

Und das könnte sie, meiner Meinung nach, gut. Nach dem, was ich so auf den Fluren gehört habe, gab es zwar durchaus Kritik aus den anderen Fraktionen, aber bei weitem nicht so stark, wie es manchmal scheint, wenn man beispielsweise nur auf ein bestimmtes Lager aus Deutschland hört.

Von Seiten der SPD kommt dann ja oft noch die Kritik, vor Viktor Orbán eingeknickt zu sein. Die haben aber selbst gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und auch Viktor Orbán verhindert, dass Manfred Weber sozusagen rechtmäßig das Spitzenkandidatenprinzip auch bedienen konnte. Da von der Leyen vorzuwerfen, sich von Orbán abhängig zu machen, ist scheinheilig.

In die anderen Fraktionen kann ich nicht hineinsehen – aber das Statement von Ursula von der Leyen, ihre Reaktion insbesondere auf die Äußerung von Jörg Meuthen, machen mehr als deutlich: Auf diese Stimmen können wir verzichten. Ich glaube, dass der proeuropäische Konsens bei der Wahl im Parlament breiter sein wird, als man es gerade denkt."