Wie ging die Situation auf dem Festival weiter?

Hanna: "Ich bin dann zu dem Typen gegangen und habe ihn aufgefordert, das Bild zu löschen. Da ist er fast handgreiflich geworden, hat mir Schläge angedroht und gesagt, wenn ich so ein billiges Flittchen sei und so einen Rock trage, dann müsste ich auch damit leben, dass ich darunter fotografiert werde. Ich würde es schließlich so wollen.

Wenn man so etwas als 16-jähriges Mädchen hört, tut das natürlich weh. Ich war zwar wütend auf ihn, trotzdem fühlte ich mich erst einmal sehr schmutzig, was natürlich aus heutiger Sicht betrachtet blöd ist, weil es seine Schuld war. Ich hatte nichts falsch gemacht. Trotzdem habe ich danach einige Jahre keine Röcke mehr getragen, obwohl ich das normalerweise sehr gern tue."

Das Ganze liegt nun schon zwölf Jahre zurück. Wie kam es dazu, dass ihr gerade jetzt zusammen die Petition gestartet habt?

Hanna: "In den Artikeln über die Gesetzesänderung in England stand immer, dass sie durch eine Petition erreicht wurde und dass Upskirting in Deutschland immer noch nicht verboten ist. Ich dachte also: Dann unterschreibe ich doch kurz eine Petition dagegen. Als ich dann gegoogelt habe, fand ich keine einzige. Das hat mich fassungslos gemacht. Also habe ich das mit Ida zusammen selbst in die Hand genommen."

Ida: "Obwohl ich zum Glück noch nie Upskirting erlebt habe, war ich sofort dabei. Denn egal, ob Opfer oder nicht: Das kann einem nicht egal sein. Dafür ist das Thema zu penetrant eindeutig. Ich sehe da wirklich kein einziges Gegenargument. Lass uns einfach Leuten nicht unter den Rock fotografieren, okay? Können wir uns darauf bitte alle einigen?"

Hanna: "Rechtlich ist es so lächerlich! Weißt du, wofür du als Upskirting-Täter in Deutschland am ehesten bestraft wirst? Wenn es um die allgemeine Belästigung der Öffentlichkeit geht. Wenn also eine dritte Person sieht, wie du einer Frau unter den Rock fotografierst und diese Person sich davon belästigt fühlt. Das ist doch krank!"

Welche Reaktionen habt ihr auf die Petition bekommen?

Ida: "Die Hauptreaktion war die gleiche, die wir selbst hatten, nämlich: Ach krass, das ist nicht illegal?! Deswegen ist es für uns das Wichtigste, erst einmal ein Problembewusstsein bei den Menschen zu schaffen."

Hanna: "Manchmal, wenn ich Leuten davon erzähle, fühle ich mich, als sei ich ein Verschwörungstheoretiker. Die Leute glauben mir einfach nicht. Sie denken, das kann gar nicht legal sein, mindestens der Datenschutz müsste das Problem in Deutschland abdecken. Aber das ist nicht so."

Die Petition hat bisher knapp 16.000 Unterschriften. Was ist euer Ziel?

Hanna: "Erstmal brauchen wir Unterschriften und medialen Druck, um dann Bundesjustizministerin Katarina Barley und am besten auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an einen runden Tisch zu bekommen und gemeinsam mit Juristen über einen möglichen Gesetzesentwurf zu sprechen."

Ida: "Wir haben einander versprochen: Wir kämpfen das durch. Keine von uns wird in der Mitte sagen: Schade, hat nicht geklappt. Wir hängen uns da jetzt rein, auch wenn es Jahre dauert – wir sind ja noch jung und powern das so lange durch, bis es ein Gesetz gibt."