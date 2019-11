bento: Wie war es, als du gehört hast, dass die Bundesregierung "euer" Gesetz beschlossen hat. Wie hat sich das angefühlt?

Ida Sassenberg: Wir waren komplett überrascht und hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so schnell passiert. Das ist genau das, wofür wir gearbeitet haben und was wir von Anfang an wollten.

bento: Ihr habt die Petition im April gestartet, schon bald wird Upskirting wohl strafbar sein. Gibt euch das auch Vertrauen in die Demokratie?

Ida: Absolut. Dass du als Normalbürgerin ohne Partei im Rücken so viel bewegen und sogar Gesetze auf den Weg bringen kannst, hat uns bewusst gemacht, wie wertvoll unsere Demokratie ist. Genauso wie die Pressefreiheit: Ohne die breite Berichterstattung wären wir nie so weit gekommen. Wenn es um Politik geht, entsteht häufig dieses Gefühl von – was kann ich als Einzelner schon erreichen? In unserem Fall haben sich 100.000 Einzelne zusammengetan. Und plötzlich merkst du: Da geht sehr wohl was.