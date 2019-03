Sport

Sportvereine: Was tun, wenn der Sponsor auch die AfD unterstützt?

Wir haben mit einem Olympiasieger des HTC Köln über die Entscheidung gesprochen, den Sponsoring-Vertrag zu kündigen

Wer schon mal in der Kreisliga Fußball gekickt hat, Mitglied im Tennis-Club oder dem Turnverein war, weiß: Ohne lokale Sponsoren läuft gar nichts. Die Kreissparkasse, das Autohaus, ein Supermarkt – Geldgeber werden immer händeringend gesucht.

Was aber, wenn hinter einem dieser Sponsoren ein Unternehmer steckt, der sein Geld nicht nur Sportlerinnen und Sportlern gibt – sondern auch der AfD?

Der Hockeyverein HTC Blau-Weiss in Köln sah sich jetzt mit dieser Frage konfrontiert.

Wolfgang von Moers, geschäftsführender Gesellschafter von WvM-Immobilien soll 2016 und 2017 als Privatperson fünftstellige Summen an die AfD gespendet haben. Ende des vergangenen Jahres kam durch das Unternehmen auch dem Hockey-Verein eine ähnliche Summe zugute, dessen Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga in der Halle spielt. Doch die Eltern eines Jugendteams hatten die Spenden von Moers recherchiert – und protestierten. (Kölner Stadtanzeiger) Ihre Kinder sollten nicht mehr mit einem Sponsoren auf dem Trikot rumlaufen, der auch eine rechtspopulistische Partei unterstützt.

Laut "Stadtanzeiger" geht aus den Bundestags-Rechenschaftsberichten hervor, dass von Moers die Partei 2016 mit 15 000 Euro bedachte, 2017 dann noch einmal mit 23 000 Euro.

Der Verein rief seine Mitglieder zusammen, beriet und trennte sich von WvM Immobilien als Sponsor. Doch nicht alle waren dafür. Denn es stellte sich auch raus, von Moers spendete zwar unter anderem der AfD, ist aber Mitglied in der CDU.

Der Fall ist ein Symbol für den Vereinssport, denn es geht um die ganz großen Fragen für kleine Vereine: Welche Gesellschaft wollen sie abbilden?

Wie sehr müssen sie darauf achten, wen sie als Sponsor auf der Brust tragen? Wann ist ein Unternehmer Privatperson und wann öffentliche Figur? Und wie politisch ist der Sport?

"Grundsätzlich sage ich: Nein, wir wollen keinen Sponsor, der rechte oder auch linke Extremisten unterstützt", sagt Jan-Marco Montag zu bento. Der 35-Jährige ist Olympiasieger, mit der deutschen Hockeynationalmannschaft gewann er 2008 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London. Mittlerweile trainiert er die Hockey-Herrenmannschaft beim HTC Blau-Weiss in Köln, sein Vater ist im Vorstand aktiv.

Montag sagt, er hege keinerlei Sympathien für die AfD. Er könne nachvollziehen, dass Eltern nicht wollen, dass ihr Kind mit einem Shirt rumläuft, auf dem das Firmenlogo eines Menschen ist, der schon mal für die AfD gespendet hat.