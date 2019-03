Meine Eltern ließen sich scheiden, da war ich fünf. Bis heute belastet mich das ganze sehr. Nicht, weil ich meine Stiefmutter und Halbschwester nicht mag, sondern weil ich nie den wirklichen Grund erfahren habe.

Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, in Berlin. Anfangs habe ich meinen Papa noch jede Woche besucht, dann irgendwann noch alle zwei. Als wir dann in die Nähe von Hamburg umgezogen sind, war’s das mit den Besuchen. Ich habe ihn vielleicht zwei Mal noch in den Ferien besucht, dann ist der Kontakt abgerissen. Eine Zeit lang ist mir das gar nicht richtig aufgefallen, ich war so mit meinem Leben in der neuen Umgebung beschäftigt. Es gab ein paar Mal Knatsch wegen des Unterhaltes, aber eigentlich hat er immer bezahlt.

Giffeys Vorschlag sehe ich zwiegespalten. Einerseits meint sie, wenn die Kinder ein eigenes Zimmer beim Vater haben, sollen die weniger Unterhalt zahlen. Ich hab sogar auch ein Zimmer bei meinem Vater, aber wenn ich da keine Zeit verbringe, nutzt das ja nichts.

Wenn die Kinder wirklich viel Zeit beim Vater verbringen und er dementsprechend auch einen größeren Teil der Ausgaben übernimmt, kann ich es aber nachvollziehen, ihn beim Unterhalt zu entlasten.