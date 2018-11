Insgesamt lasse sich laut Studienleiter Elmar Bähler folgendes beobachten: Je weniger Ausländer in einer Region lebten, desto stärker seien die "Überfremdungsängste" in dem Gebiet. Eine Ausnahme bilde hier nur Bayern, wo relativ viele Menschen mit Migrationshintergrund leben und solche Ängste auch vorhanden seien.

2 Muslimfeindlichkeit

Viele der Befragten gaben an, sich fremd im eigenen Land fühlen. Daran seien vor allem Muslime schuld, sagten sie. Hier ist die Zahl der Menschen in den letzten vier Jahren stark angestiegen – auf 55,8 Prozent in diesem Jahr.