Die Zahlen, die das UN-Kinderhilfswerk veröffentlichte, zeigen, wie schlecht die Lage für Kinder in Kriegsgebieten ist.

"Kinder in Konfliktgebieten rund um die Welt mussten in den vergangenen zwölf Monaten ein extremes Ausmaß an Gewalt erleiden", sagte Manuel Fontaine, Leiter der weltweiten Nothilfeprogramme von Unicef, in einer Pressemitteilung. Die Weltgemeinschaft habe "dabei versagt, sie zu schützen".

Welche Form von Gewalt ist Kindern in Kriegsgebieten widerfahren?

Sie erleiden physische Gewalt.



Gewalt. Sie werden oft als menschliche Schutzschilde missbraucht.

missbraucht. Sie werden getötet .

. Sie werden als Soldatinnen und Soldaten rekrutiert.



und Soldaten rekrutiert. Mädchen werden oft vergewaltigt, zwangsverheiratet und entführt.

Wie sehen die Zahlen konkret aus?