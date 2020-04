Fühlen

Konzerte, Kokain, Sekt auf Eis: Wie ich in meinen Zwanzigern 200.000 Euro verprasst habe

"Ich redete mir ein, dass es bei 20.000 Euro auch keinen Sinn mehr machte, mit dem Sparen anzufangen."

Man kann sich so sehr an Dinge gewöhnen, dass man gar nicht merkt, dass man sie tut. Ganz besonders ans Geldausgeben. Ich habe mein Erbe innerhalb von ein paar Jahren verjubelt – und weiß nicht mehr genau, wie. Ich habe kein Auto gekauft, keine Weltreise gemacht, keine Fünf-Zimmer-Wohnung in einem gentrifizierten Szeneviertel bezogen. Und doch sind meine Kontoauszüge heute trauriger als der Absturz von Lindsay Lohan.

Zwischen meinem 18. und 21. Geburtstag erbte ich insgesamt etwa 200.000 Euro. Das ist viel Geld, wenn vorher nur 70 Euro Taschengeld und ein paar Nebenverdienste aufs Schülerkonto der hiesigen Sparkasse geflossen waren. Plötzlich konnte ich so ziemlich alles machen, was ich wollte. Nichts hielt mich zurück oder beeinflusste mich, ich konnte meine eigenen Entscheidungen treffen – und wollte das auch unbedingt.

Mein Lebensstil unterschied sich dabei am Anfang gar nicht so sehr von dem meines Mitbewohners in der ersten Studenten-WG, der mit einer kleinen Zuwendung seiner Eltern auskommen musste. Wir nahmen ausrangierte Möbel vom Straßenrand mit, kauften beim Discounter ein und tranken günstiges Bier. Der größte Luxus war die vegetarische Lasagne aus der Bio-Mensa für 3,50 Euro, ein bisschen Gras und MDMA. Mir kam es vor wie ein relativ normaler Lebensstandard für einen Philosophie-Studenten, mit einem frappierenden Unterschied: Ich musste mir nie finanzielle Sorgen machen, es kam immer Geld aus der Wand.