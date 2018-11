Food

Das vegane Fleisch aus dem Labor ist endlich da – und es ist verdammt lecker

Wir haben für dich einen Burger aus Pflanzenfleisch probiert!

60 Milliarden Landtiere werden jedes Jahr getötet, um auf der Welt den Appetit auf Fleisch zu stillen. Massentierhaltung und Fleischproduktion erzeugen mehr Treibhausgase als die Ölindustrie und verbrauchen unverhältnismäßig viel Land, Energie und Wasser. (Fleischatlas)

Das Problem: Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, muss deutlich mehr Futtermenge eingesetzt werden. In einem Kilo Rindfleisch stecken bis zu zehn Kilo Futter, ganze 15.000 Liter Wasser werden angeblich bei der Produktion verbraucht. (Zeit)

Experten sind sich einig: Wenn wir weniger Fleisch und stattdessen Pflanzen äßen, könnten wir sehr viel mehr Menschen problemlos ernähren, das Klima entscheidend entlasten und sehr viel Weide- und Ackerland zurück an die Natur geben. (Guardian)

Das einzige, was dagegen spricht? Fleisch ist doch so lecker!

Außer Genuss gibt es wenig, was dagegen spricht. Trotzdem wollen die meisten nicht auf Fleisch verzichten. "Warum muss Fleisch eigentlich aus Tieren sein?", fragte sich deshalb Ethan Brown, Gründer der US-Firma Beyond Meat. Er ist der Meinung: Tiere heute seien heute nur noch fühlende Bioreaktoren, die für uns aus Pflanzen Fleisch machen. Das kostet viel Energie, Geld und Rohstoffe und sorgt in den weltweiten Mastanlagen für viel Tierleid.

Brown arbeitete deshalb mit Forschern der "University of Missouri" daran, die Tiere aus dieser Rechnung herauszunehmen. Das Fleisch wird im Labor direkt aus pflanzlichen Proteinen, Fett und Aminosäuren erzeugt. Ihr Endprodukt, der "Beyond Meat"-Burger, ist in seinen Augen deshalb auch kein Veggie-Burger. Brown sagt: "Es ist Fleisch, nur eben aus Pflanzen." (Beyond Meat)