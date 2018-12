4 Was bedeutet der UN-Flüchtlingspakt für die Zukunft?

Da er nicht bindend ist, ist unklar, wie viel er helfen kann. Auf jeden Fall ist er kein Freibrief für Geflüchtete – vielmehr soll es darum gehen, sie bei der Rückkehr in ihre Heimat zu unterstützen und dort Aufbauhilfe zu leisten. Genau das – freiwillige Rückkehr und Wiederaufbau von Krisengebieten – sind eigentlich Kernforderungen rechter Parteien wie der CSU und der AfD.

Gelingt eine internationale Zusammenarbeit, hilft der Pakt dabei, Entwicklungshilfe sinnvoll zu verteilen. Deutschland gibt bereits sehr viel Gelder an arme Länder. Das Problem: Diese werden in die falschen Projekte (und Taschen der hiesigen Regierungen) gesteckt. Bei den Menschen in Not kommt zu wenig an.

Dominik Bartsch, Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in Deutschland, sieht den Pakt daher vor allem als Aufruf an andere Staaten, "sich auch so intensiv wie Deutschland bei der Unterstützung von Flüchtlingen zu engagieren."