Ist das Lied wirklich so daneben? Oder stimmen die Zeilen inhaltlich sogar? Wir haben die gefragt, die sich mit "Umweltsäuen" am besten auskennen: Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future" und "Ende Gelände".

Carla Reemtsma, 21 Jahre, "Fridays for Future"-Delegierte aus Münster