In Deutschland ist es schwieriger zu erfassen, wer besonders von Umweltbelastungen und dem Klimawandel betroffen ist. Das beginnt schon bei den Begriffen: Welche ethnische Herkunft (englisch: "Race") Betrofffene haben, wird gar nicht erfasst. Daten beziehen sich oft auf den deutschen Pass und den Migrationshintergrund – dessen Definition variiert aber je nach regionaler Statistik.



Trotzdem zeigen die Daten auch in Deutschland, dass Umweltgerechtigkeit ein Problem ist.

Stefanie Jähnen arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Sie erklärt, dass die Forschung zu Umweltgerechtigkeit sich in Deutschland oft auf das Einkommen bezieht. In einer umfangreichen Studie von 2018 hat sie sich mit ihrem Kollegen Marcel Helbig den Stand der Segregation in Deutschland angeschaut. Das heißt: Wie sehr die ärmere Bevölkerung in Deutschlands Städten räumlich konzentriert lebt.