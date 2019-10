ClientEarth reichte eine Beschwerde an die BaFin über mutmaßliche Marktmanipulation von RWE über die Auswirkungen der Gerichtsentscheidung zum Hambacher Wald vergangenen Oktober ein. Gemeinsam mit dem BUND Brandenburg beantragten sie, dass Behörden in Brandenburg vom Tagebaubetreiber LEAG endlich ausreichende Sicherheiten für Umweltschäden einfordern. In Nordrhein-Westfalen unterstützt die NGO Anwohnerinnen am Tagebau Garzweiler, die sich gegen die Umsiedlung für Kohle wehren und einen rechtlichen Präzedenzfall herbeiführen wollen: Enteignungen für Kohle seien in Zeiten des Klimawandels nicht mehr im Interesse der Allgemeinheit. (ClientEarth/ClientEarth/ClientEarth)

Die NGO wächst. Neben den Büros in London und Berlin ist ClientEarth in Brüssel, Warschau, Madrid und Peking vertreten. In Polen konnten sie gerade ein Kraftwerk stoppen (Client Earth). Und während das Berliner Team mit Ida Westphal und ihrem Kollegen Hermann Ott, einem ehemaligen Bundestagsabgeordnete der Grünen, noch übersichtlich ist, arbeiten im Londoner Hauptsitz inzwischen mehr als 60 Juristinnen.

Idas Gegnerin ist die Kohleindustrie.

Gerade versucht Ida, die Vergrößerung und Laufzeitverlängerung des Braunkohletagebaus im polnischen Turów zu verhindern. Der liegt am Dreiländereck zu Deutschland und Tschechien und hat daher auch Auswirkungen auf die sächsische Grenzstadt Zittau.

"In Tschechien sollen Menschen für den Tagebau ihre Dörfer verlassen und auch auf deutscher Seite haben Tagebau und Kraftwerk Auswirkungen. Die Feinstaubbelastung steigt und das Grundwasser sinkt ab", sagt Ida. Sie prüft derzeit, ob die Betreiber die Umweltfolgen für Deutschland richtig und umfassend genug dargestellt haben – und kreidet Fehler an.