Widersprüchliches hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" über ihr Propagandablatt "An-Naba" verbreitet: Dschihadisten sollten zum einen "das Land der Pandemischen", also den Westen, meiden. Allerdings seien westliche Länder selten so ungeschützt wie jetzt, das Coronavirus sei entsprechend eine "Chance" zum Anschlag.

Bei jungen Muslimen in Deutschland verfängt diese Rhetorik kaum, glaubt Mehlike Dannemann. Die Politologin arbeitet bei Vaja in Bremen als Streetworkerin und Beraterin. Der Verein ist seit knapp 30 Jahren in der Straßensozialarbeit tätig, hilft Jugendlichen in Distanzierungsprozessen. Da alles im direkten Gespräch erfolgt, trifft Mehlike derzeit niemanden – durch ihre Blicke in Chatgruppen kann sie dennoch nachvollziehen, wie Muslime auf Hasspredigen und Verschwörungen rund um Corona reagieren.

Die deutsche Islamistenszene bleibt ruhig

"In vielen Telegram-Kanälen klagen die Nutzerinnen und Nutzer, dass über das Coronavirus das Leid vieler Muslime auf der Flucht oder in Kriegsländern vergessen wird", sagt Mehlike. Das gehe aber nicht damit einher, dass nun zu Gegenangriffen aufgerufen wird: "Wenn das vereinzelt einer schreibt, ist das eher ein Aufplustern als eine echte Drohung."

Auch Thomas* glaubt nicht, dass die islamistische Szene in Deutschland nun plötzlich aktiv wird. Der Deutsche war noch vor wenigen Jahren selbst aktiv und wurde als islamistische Gefährder eingestuft. bento hat ihn vor drei Jahren zum Gespräch getroffen (Hier gehts zum Text). Nun sagt er von sich, er habe den Extremisten abgeschworen und nehme an Deradikalisierungsprogrammen teil. Die Anschlagsdrohungen des IS hält Thomas für heiße Luft. Und überhaupt: