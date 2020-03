Eine Einzelperson kann das nicht. Man muss schon in die einschlägigen Akten schauen können. Mit der neuen Ombudsperson haben wir aber jemanden, der das kann. Wir haben in den Verhandlungen darauf bestanden, dass es eine Person mit der nötigen Sicherheitsfreigabe gibt. Die Ombudsperson ist in der Hierarchieebene der US-Regierung sehr weit oben angesiedelt. Wir vertrauen darauf, dass sie unabhängig und fair genug sein wird, um in ihren Antworten die tatsächliche Situation widerzuspiegeln.

Das glauben Sie einfach so?

Es geht immer ums Vertrauen. Wir haben Zusicherungen von höchster politischer Stelle. Außerdem wird das Arrangement jährlich überprüft. Wir werden beobachten, wie das System funktioniert.

Wie wird die Überprüfung aussehen?