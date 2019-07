Korruption in der Ukraine

Die Veruntreuung von Geldern und Vetternwirtschaft ist einer der zentralen Gründe, warum junge Menschen in der Ukraine immer wieder auf die Straße gehen.

In der Vergangenheit haben hochrangige Politiker Millionen Euro an Staatsgeldern unterschlagen. Wichtige Prozesse werden in der Ukraine oft beeinflusst, wohlwollende Urteile werden erkauft. Eine Antikorruptionsbehörde soll zwar die brisantesten Fälle aufarbeiten, immer wieder wird sie allerdings selbst an ihrer Arbeit gehindert. (Süddeutsche Zeitung)

Was junge Ukrainer am meisten stört: Die Seilschaften zwischen Politik und Wirtschaft lähmen den Fortschritt im Land. Und nach oben kommt nur, wer reich ist. So konnten sich bei früheren Wahlen Abgeordnete Listenplätze und gar Wählerstimmen kaufen, berichten Aktivisten. (MDR)