Wer sind die Uiguren?

Uiguren sind die größte turkstämmige Ethnie in China, die vor allem im autonomen Gebiet Xinjiang leben. Sie sind mehrheitlich muslimisch und haben ihre eigene Turksprache, die dem Türkischen ähnelt. Schätzungen zufolge leben in der Region Xinjiang, die viermal so groß wie Deutschland ist, rund 11 Millionen Uiguren. Seit den 1990er Jahren siedelt Peking in Xinjiang Han-Chinesen an, was zu Spannungen und Ausschreitungen zwischen Uiguren und zugewanderten Chinesen führte.

Denn: Die Wirtschaft in Xinjiang wuchs durch die vorhandenen Bodenschätze und durch die Industrialisierung - aber die ansässigen Uiguren profitierten kaum. Vorteile hatten vor allem die zugewanderten Han-Chinesen. Die Uiguren strebten in der Vergangenheit immer wieder die Unabhängigkeit von China an, da sie als ethnische Minderheit wirtschaftliche Nachteile und politische Diskriminierung erlebten. 2009 kam es dann zu Aufständen der Uiguren, bei denen 200 Menschen starben. Die meisten davon waren Han-Chinesen. Seit 2017 wurde die Repression der chinesischen Führung gegen die muslimische Minderheit im Land immer härter, da Peking den Uiguren religiösen Extremismus und Terror vorwirft. (Quelle: DER SPIEGEL und Hessischer Rundfunk)